Clifford Chance con DEG, EBRD ed EIB nella chiusura di un accordo di ristrutturazione del debito con NIBULON

Neu David, Vanni Minerva

Clifford Chance ha assistito DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (EBRD) e la Banca Europea per gli Investimenti (EIB), nella firma e chiusura di un accordo di ristrutturazione del debito con NIBULON, azienda leader nel settore agricolo ucraino.

L’operazione riguarda il portafoglio crediti di NIBULON con DEG, EBRD ed EIB e riflette la collaborazione continua tra le parti, nonché l’impegno condiviso nel trovare soluzioni concrete in un contesto bellico complesso.

Dal 2015, NIBULON ha beneficiato del supporto di DEG, EBRD e EIB, che hanno contribuito a numerosi progetti strategici, tra cui investimenti nelle infrastrutture fluviali, la costruzione di una flotta fluviale proprietaria e la modernizzazione dei macchinari agricoli. Questa sinergia ha giocato un ruolo chiave nella crescita dell’azienda nei settori agricolo e logistico in Ucraina.

Clifford Chance ha agito con un team cross-border degli uffici di Milano, Monaco e Francoforte, composto dal partner David Neu, dalla senior associate Minerva Vanni e dalla trainee lawyer Colette Butler del dipartimento Global Financial Markets.