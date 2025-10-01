McDermott Will & Schulte con Fischer & Rechsteiner nell’acquisizione del ramo d’azienda freight gorwarding di BCube

McDermott Will & Schulte Studio Legale Associato ha assistito Fischer & Rechsteiner Company S.p.A. nell’acquisizione del ramo d’azienda freight forwarding di titolarità di BCube S.p.A., realtà leader nella logistica integrata e partner di riferimento per la gestione della supply chain delle maggiori industrie italiane e internazionali.

Fischer & Rechsteiner è uno spedizioniere internazionale che offre servizi di import/export via mare, terra e aereo in tutto il mondo, oltre a servizi di logistica e operazioni doganali. La società è titolare esclusiva del proprio brand, operativo a livello globale sin dal 1870, e fa parte di un gruppo con sede centrale a Lecco, cinque unità operative in Italia e società controllate in Brasile, Tunisia, Cipro, Libano e Cina.

Tramite questa acquisizione, Fischer & Rechsteiner, non solo consolida la propria presenza nel mercato italiano e internazionale freight forwarding, ma accelera i propri programmi di crescita già avviati da alcuni mesi.

McDermott Will & Schulte Studio Legale Associato ha prestato assistenza per gli aspetti legali e di strutturazione societaria dell’operazione, con un team composto dal partner Agata Todarello e dalle trainee Chiara Carta ed Emilia Giammarusti.

I profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dal managing partner Simone Carrà e dalla senior associate Laura Corbeddu di BCA Legal, boutique specializzata nell’ambito del diritto del lavoro.