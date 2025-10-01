PwC TLS assiste la startup Enerwu S.r.l. nel round di investimento da €1,5 milioni

Riccardo Lonardi, Felipe Aguilera Pereyra

PwC TLS, con un team multidisciplinare coordinato da Riccardo Lonardi e composto da Laura Andreani e Andrea Feroldi per gli aspetti legali e da Felipe Aguilera Pereyra per la pianificazione strategica, ha assistito la startup Enerwu S.r.l. nel recente round di investimento da €1,5 milioni.

Enerwu è una giovane startup italiana, fondata da Giovanni Distefano, Federico Passarino e Nicola Goldin, attiva nel settore IT e cleantech. La startup ha sviluppato una piattaforma che aiuta privati e aziende a risparmiare sulle bollette di luce e gas, semplificando la scelta del fornitore e offrendo supporto nella gestione delle utenze grazie a servizi basati su intelligenza artificiale. Inoltre, integra strumenti innovativi di welfare aziendale che permettono di utilizzare i fringe benefit per il pagamento diretto delle bollette, rendendo la gestione energetica più semplice, trasparente ed efficiente.

L’investimento servirà a Enerwu per scalare le sue attività, rafforzare il team tecnico, ampliare la propria rete di partner e sviluppare ulteriormente le soluzioni tecnologiche proposte e rappresenta un’importante tappa nel suo percorso di consolidamento nel mercato italiano dell’energia digitale, rafforzando la sua capacità di attrarre investitori attenti all’innovazione e alla transizione energetica.

PwC TLS ha seguito tutti gli aspetti legali connessi al round, inclusa la redazione e negoziazione dei documenti di investimento e la strutturazione delle clausole societarie relative alla governance.