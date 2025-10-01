Gianni & Origoni al fianco di ETS nel processo di quotazione su Euronext Growth Milan

Alessandro Merenda e Matteo Costantino

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito ETS S.p.A. – Engineering e Technical Services, società attiva nel settore dell’ingegneria e dei servizi tecnici integrati, nel percorso di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

L’operazione è stata realizzata mediante un aumento di capitale riservato in misura prevalente a investitori istituzionali italiani ed esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento istituzionale è soggetto a restrizioni). Il prezzo del collocamento delle azioni ordinarie oggetto dell’offerta è stato fissato in 5 Euro per azione.

GOP ha agito con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda (nella foto a sinistra) e composto dal managing associate Matteo Costantino (nella foto a destra), dagli associate Francesca Riti e Christian Caprari. GOP ha altresì assistito Banca Profilo (in qualità di Euronext Growth Advisor e di Global Coordinator).

Nell’ambito dell’operazione oltreché da GOP e Banca Profilo, ETS è stata assistita da Ambromobiliare S.p.A. quale advisor finanziario, BDO Italia S.p.A. in qualità di società di revisione e Metriks AI S.p.A. Società Benefit quale advisor del piano industriale.