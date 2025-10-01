Alma LED con CDP Venture Capital SGR nel round di investimento di Serenis

Marco Sandoli

Alma LED, con un team composto dal partner Marco Sandoli, dal senior manager Francesco Murgo e dall’associate Maria Grazia Pellizzoni, ha assistito, per gli aspetti di due diligence fiscale e contabile, CDP Venture Capital SGR nell’investimento, realizzato tramite il Digital Transition Fund, nel round Seria A della piattaforma online per la salute mentale e fisica Serenis (www.serenis.it).

La piattaforma conta oggi una rete di 2.500 professionisti tra terapeuti, psichiatri, nutrizionisti e dietologi, 65 dipendenti e un portfolio di 250 aziende clienti, tra cui Nestlé, Banca Sella, Satispay, Leroy Merlin, Lutech e Q8, che hanno scelto di supportare il benessere mentale e fisico dei propri dipendenti grazie alle soluzioni offerte dalla piattaforma.

Il round di Serie A, che segue due round di finanziamento portando la raccolta totale a un valore 20 milioni, è stato guidato da Angelini Ventures – fondo di venture capital di Angelini Industries che ha supportato Serenis anche nel primo round di raccolta nel 2022 e che gestisce un capitale di 300 milioni di euro destinato a investimenti in soluzioni innovative per la salute – e da CDP Venture Capital, che partecipa attraverso il Digital Transition Fund, e utilizza risorse stanziate dall’Ue tramite l’iniziativa NextGeneration Eu per favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese, con la partecipazione di Azimut Libera Impresa, X-Equity Venture Club, Invictus Capital, Lumen Ventures, FG2 Capital, e l’ingresso di ulteriori nuovi investitori quali, Club degli Investitori e Doorway.