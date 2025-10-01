Alma LED con CDP Venture Capital SGR nel round di investimento di Serenis
Alma LED ha assistito CDP Venture Capital SGR nell’investimento, realizzato tramite il Digital Transition Fund, nel round Seria A della piattaforma online per la salute mentale e fisica Serenis.
Alma LED, con un team composto dal partner Marco Sandoli, dal senior manager Francesco Murgo e dall’associate Maria Grazia Pellizzoni, ha assistito, per gli aspetti di due diligence fiscale e contabile, CDP Venture Capital SGR nell’investimento, realizzato tramite il Digital Transition Fund, nel round Seria A della piattaforma online per la salute mentale e fisica Serenis (www.serenis.it).
La piattaforma conta oggi una rete di 2.500 professionisti tra terapeuti, psichiatri, nutrizionisti e dietologi, 65 dipendenti e un portfolio di 250 aziende clienti, tra cui Nestlé, Banca Sella, Satispay, Leroy Merlin, Lutech e Q8, che hanno scelto di supportare il benessere mentale e fisico dei propri dipendenti grazie alle soluzioni offerte dalla piattaforma.
Il round di Serie A, che segue due round di finanziamento portando la raccolta totale a un valore 20 milioni, è stato guidato da Angelini Ventures – fondo di venture capital di Angelini Industries che ha supportato Serenis anche nel primo round di raccolta nel 2022 e che gestisce un capitale di 300 milioni di euro destinato a investimenti in soluzioni innovative per la salute – e da CDP Venture Capital, che partecipa attraverso il Digital Transition Fund, e utilizza risorse stanziate dall’Ue tramite l’iniziativa NextGeneration Eu per favorire la transizione digitale delle filiere e delle piccole e medie imprese, con la partecipazione di Azimut Libera Impresa, X-Equity Venture Club, Invictus Capital, Lumen Ventures, FG2 Capital, e l’ingresso di ulteriori nuovi investitori quali, Club degli Investitori e Doorway.