Latham & Watkins: Federico Amoroso nuovo counsel della practice Capital Markets

Federico Amoroso

Latham & Watkins è lieta di annunciare l’ingresso di Federico Amoroso come counsel nella practice Capital Markets dell’ufficio di Milano.

Amoroso rappresenta clienti corporate, private equity e banche di investimento in complesse transazioni domestiche e internazionali e ha un’approfondita conoscenza in ambito di Equity Capital Markets, Public M&A e Debt Capital Markets, oltre a fornire assistenza continuativa a società quotate in materia di corporate governance.

Antonio Coletti, partner di Latham & Watkins e head della practice Equity Capital Markets dello studio a Milano, ha commentato: “Siamo entusiasti dell’arrivo di Federico nel nostro team, un ingresso che arricchirà la nostra practice, rafforzandone ulteriormente il posizionamento sia sul mercato domestico che su quello internazionale. La sua estesa esperienza in ambito di mercati dei capitali sarà fondamentale per affrontare le sfide future e ci permetterà di rispondere ancora meglio a un mercato in continua evoluzione e dalla sempre maggiore complessità.”

Stefano Sciolla, managing partner di Latham & Watkins, ha aggiunto: “Siamo felici di dare il benvenuto a Federico. Il suo ingresso conferma la continua volontà dello studio di crescere sul mercato italiano. In particolare, il profilo e l’esperienza di Federico ci aiuteranno ad assistere i nostri clienti in modo sempre più completo ed articolato.”

Amoroso arriva da Chiomenti, portando con sé un’esperienza ventennale.