LCA con SSE per il suo primo Route-to-Market PPA in Italia

Covucci, De Vecchi

LCA Studio Legale ha assistito il produttore di energia rinnovabile SPV Parco Eolico Tramontana S.r.l., società controllata dalla multinazionale del settore energetico SSE Plc, con sede in Scozia, nella conclusione di un contratto di acquisto di energia (PPA) con DXT Commodities S.A., trader svizzero internazionale.

Si tratta del primo Route-to-Market PPA concluso da SSE in Italia. L’accordo garantirà una fornitura di energia prodotta da due impianti eolici nel Sud Italia, di proprietà della SPV, e sviluppati e gestiti dalla stessa. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai profili di mancata produzione da fonti rinnovabili non programmabili e alla contrattualizzazione della “energia immessa negativa”.

Il team di LCA Studio Legale è stato composto da Dario Covucci (partner) e Anna Travanini (associate) per i profili energy, regolatori e contrattuali e da Leonardo De Vecchi (partner) per i profili di diritto amministrativo.

Il team si è coordinato con i legali del dipartimento Energy Markets di SSE Plc, Lena Mackay (head of legal) ed Emma Wills(legal counsel).