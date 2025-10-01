Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo del Din & Partners (CRCCD), Pirola Pennuto Zei & associati, BDO e Legance nella cessione di “Barimax Shopping Village”

Claudio Schettini, Alessandro Vespa, Ferdinando Fraschini e Giovanni Troisi

CRCCD e Pirola Pennuto Zei & Associati hanno assistito Pradera Holdco Sarl nella cessione dell’intero capitale sociale di Investimenti Commerciali Bari S.r.l. – società proprietaria del centro commerciale BariMax – a favore di Focus Estate Fund.

CRCCD ha assistito Pradera in tutti gli aspetti legali dell’operazione con il partner Alessandro Vespa e la senior associate Isabella Fascì.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Pradera per tutti gli aspetti fiscali del deal con un team guidato dal partner Claudio Schettini, coadiuvato dall’associate partner Federico Signorini.

Focus Estate Fund è stata assistita per gli aspetti fiscali, legali e finanziari dell’operazione da BDO con un team guidato dai partner Niccolò Bisceglia, Andrea Angelillis e Ferdinando Fraschini, con Gianluca Pantaleo, Andrea Appendino, Alessandra Pepe e Ludovica D’Andrea.

Legance, con il Senior Counsel Giovanni Troisi e il Managing Associate Alessandro Marino ha assistito Banco BPM nell’operazione di acquisition financing prestato a favore dell’acquirente. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal Counsel Luigi Quaratino e dall’Associate Melania Giorgio.