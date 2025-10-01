Baker McKenzie, Bernoni Grant Thornton e Bureau Plattner nell’ingresso di Korys Investments NV in Euro Company S.p.A. Società Benefit

Paolo Ghiglione, Federica Longo e Carlo Gurioli

Baker McKenzie ha assistito Korys Investments NV - la società di investimento imprenditoriale della famiglia Colruyt - fondatrice del principale gruppo retail del Paese, nell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Euro Company S.p.A. società benefit, azienda italiana leader nella produzione di frutta secca ed essiccata.

Baker McKenzie ha assistito Korys con un team composto dai partner Paolo Ghiglione, Davinia Martens dell’ufficio di Bruxelles, e dalla counsel Federica Longo, che ha coordinato gli aspetti M&A e Golden Power dell’operazione, affiancata dagli associati Emanuele Della Santa, Diego Venuti e Ferdinando Frascolla. Per i profili di diritto del lavoro è intervenuta la senior counsel Alessia Raimondo e per i profili antitrust il partner Andrea Cicala e il senior associate Mirko Maggioni.

Bernoni Grant Thornton ha assistito Korys per gli aspetti fiscali e la due diligence finanziaria con un team guidato da con attività di financial e tax due diligence con un team guidato da Antonio Aiuto e Gianni Bitetti e Mattia Tencalla rispettivamente.

Bureau Plattner ha assistito i venditori con un team guidato dal Partner Carlo Gurioli, affiancato da Jakob Tasser e Chiara Pellizzari.