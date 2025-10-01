White & Case, Legance e Pirola Pennuto Zei & Associati nell’acquisizione di Giorgetti S.p.A. da parte di Solida Capital, in cordata con Alsara Investment Group e Vivium

Leonardo Graffi, Sara Scapin, Nathalie Brazzelli, Antonio Garramone, Laura Li Donni

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Solida Capital, una piattaforma privata di asset management, alla guida di un gruppo di investitori, inclusi Alsara Investment Group e Vivium, nell’acquisizione del 100% del capitale sociale di Giorgetti S.p.A. dal fondo di private equity Progressio SGR e dai soci di minoranza Giovanni del Vecchio e Federico Maria Bianca, con contestuale re-investimento di tali soci di minoranza nel gruppo.

Fondata nel 1898, Giorgetti S.p.A. è una storica azienda italiana tra i principali marchi del settore dell’arredamento di lusso, nota per l’eccellenza nella produzione di arredi di alta gamma e soluzioni di interior design su misura. L’azienda ha costruito la propria reputazione su una tradizione consolidata nella lavorazione del legno, materiali di pregio e un design innovativo. Giorgetti si rivolge a una clientela esclusiva che include residenze private, hotellerie di lusso, spazi retail di fascia alta e interni per superyacht.

L’acquisizione consolida la presenza di Solida Capital nella gestione e consulenza strategica nel settore dei beni di lusso, e sostiene attivamente la crescita continua di Giorgetti nei mercati internazionali, preservando al contempo l’eredità del marchio in termini di artigianalità italiana e innovazione nel design.

Il team di White & Case che ha assistito Solida Capital e gli investitori è stato guidato dai partner Leonardo Graffi (Milano e Londra) e Sara Scapin (Milano), insieme agli associate Francesco Cimmarrusti, Chiara Pacini, Francesca Muraca, Artem Arzumanov e Laura Bozzini (tutti dell’ufficio di Milano); per gli aspetti antitrust dalla partner Sabrina Borocci (Milano) e dalla counsel Francesca Maria Moretti (Milano), insieme all’associate Michela Francavilla (Milano); per gli aspetti intellectual property dal partner Philip Trillmich (Londra), con l’associate Veronica Pagnoni (Londra).

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito Solida Capital in relazione agli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dalla partner Nathalie Brazzelli, coadiuvata dall’associate partner Filippo Jurina e dalla senior associate Francesca Rainaldi.

Pirola Corporate Finance ha assistito Alsara Investment Group, Solida Capital e Vivium in qualità di advisor finanziario esclusivo con un team guidato dal founding partner Ludovico Mantovani e dal partner Matteo Giannobi e composto da Cristina Bertolini, Antonio Arciuli e Chiara Mengoni.

I venditori sono stati assistiti da Legance con un team composto dai partner Alberto Giampieri, Andrea Botti e Laura Li Donni, dal senior associate Antonio Garramone e dalla associate Arianna Benvenuti.