Empowerment femminile: Lavoro, Reddito, Competenze, Tempo e Potere

L’incontro organizzato da AGIFOR Catanzaro ha l’intento di andare nella direzione del cambiamento culturale verso un nuovo paradigma femminile dove parità di genere e lavoro inclusivo si fondono con grandi benefici sul piano sociale ed economico. Un percorso che coinvolge politica e amministrazione, parti sociali e realtà associative con obiettivi da raggiungere entro il 2026. In questa prospettiva rilevanti sono le tutele legali, le politiche gestionali, i modelli organizzativi e gli strumenti in atto per valorizzazione il lavoro delle donne in termini di maggiori competenze, reddito e potere onde rafforzare l’empowerment femminile.

DIRETTA ONLINE 16 MAGGIO 2024 ORE 15.00

Il convegno è in corso di accreditamento da parte del COA di Catanzaro, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

REGISTRATI ALLA DIRETTA

CONSULTA IL PROGRAMMA

