LA NUOVA LEGGE SUI CAPITALI - GUIDA ALLA LETTURA - Sui bonifici istantanei fissate le regole per l'autorizzazione all'esercizio del servizio

I commi 1 e 2 del articolo 30 del Dlgs n. 11 del 2010, stabiliscono che la Banca d'Italia verifichi che le norme emanate dai gestori di sistemi di pagamento, al fine di disciplinare l'accesso delle persone giuridiche autorizzate a svolgere servizi di pagamento, siano obiettive, non discriminatorie, proporzionate e non limitino l'accesso se non nella misura necessaria a proteggere il sistema da rischi specifici quali il rischio di regolamento, il rischio operativo e il rischio d'impresa, e a tutelarne la stabilità finanziaria e operativa (comma 1).

La legge 11 marzo 2025 n. 28 reca «Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria». La novella a distanza di un anno rivede appunto la legge 5 marzo 2024 n. 21 (si veda «La nuova legge sui mercati...