Il c.d. Daspo urbano e l'annullabilità ex art. 21 octies, L. 241/1990. Oneri probatori a carico della P.A.

La vicenda processuale

Nell'ottobre del 2024, a seguito di una discussione avvenuta in un bar, un uomo veniva aggredito e colpito da una conoscente con un oggetto contundente. Le lesioni riportate lo costringevano al ricovero ospedaliero in prognosi riservata.

La donna veniva immediatamente perseguita per lesioni personali aggravate e per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Dalle indagini emergeva che la stessa era stata, in passato, più volte segnalata alle Autorità per essersi resa responsabile di ...