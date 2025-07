LA SETTIMANA NELLE CORTI - Coppie gay, alla Consulta la reversibilità della pensione prima delle unioni civili

Coppie gay, alla Consulta la reversibilità della pensione prima delle unioni civili. Fallimento, nessun compenso per il professionista se la prestazione è inidonea. Evasione domiciliari, uguale trattamento per imputato e indagato. Niente privacy, il genitore ha diritto di sapere quanti esami universitari ha sostenuto il figlio. Sono alcuni dei temi affrontati dai giudici in settimana

Le sezioni Unite civili (ordinanza interlocutoria n. 19596/2025) rinviano alla Consulta (in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 Costituzione) la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del Rdl n. 636/1939, nella parte in cui, limitando il diritto al "coniuge", non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner dello stesso sesso, in caso di decesso, verificatosi prima dell'entrata in vigore della legge sulle Unioni civili (n. 76/2016), dell'altro componente...