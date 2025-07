IL TESTO DELL'ORDINANZA - Acquisto solaio "grezzo", non diventa proprietario esclusivo se c'è vano ascensore

La seconda sezione civile con l'ordinanza 6 marzo-21 giugno 2025 n. 16622, nel confermare la sentenza di appello e nel riprenderne in toto la motivazione di rigetto della domanda attrice, si perita inoltre di enunciare il principio di diritto secondo cui l'acquirente del solaio o lastrico allo stato grezzo di un edificio, con diritto di edificare il proprio appartamento, non diviene proprietario, salvo che diversamente risulti inequivocamente dal titolo, della porzione di colonna d'aria priva di tramezzature e, pertanto, da lui non usufruibile, che andrà a far parte della proprietà condominiale, ai sensi dell'articolo 1117 Cc.

Nelle vendite "seriali" di lastrici allo stato grezzo di un edificio il vano vuoto, l' uno sopra l'altro per ciascuno dei piani, sarà adibito ad ascensore, e quindi di proprietà condominiale ex articolo 1117 Cc , benché risulti essere stato acquistato in proprietà esclusiva dell'acquirente come "ripostiglio" in base alla planimetria allegata al rogito di compravendita: questa la soluzione concreta adottata dalla Seconda sezione civile con ordinanza 6 marzo-21 giugno 2025 n. 16622 nella vertenza decisa...