Ordine di Milano: nasce la piattaforma per le segnalazioni dei malfunzionamenti degli uffici giudiziari

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato la prima piattaforma online in Italia dedicata alla raccolta di segnalazioni sul funzionamento degli uffici giudiziari e sull’operato dei magistrati, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (articolo 29) e dai decreti legislativi n. 25/2006 e n. 160/2006, che attribuiscono agli Ordini forensi il compito di contribuire alla valutazione di professionalità dei magistrati. Per entrare nella piattaforma, al regolamento...

