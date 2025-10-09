Eversheds Sutherland con Coralia Group nell’acquisizione di Ficit

Riccardo Canilli, Alessandro Vischi

Eversheds Sutherland ha assistito Eco-Techno Srl, società controllata da ITAGO SGR S.p.A. per conto del fondo mobiliare chiuso Itago IV, nell’acquisizione della totalità delle quote della società FICIT S.r.l., con un team guidato dal partner Alessandro Vischi (in foto) e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dall’associate Federico Lazzareschi.

Eversheds ha agito con un team multi-practice composto altresì dalla partner Valentina Pomares e dalla senior associate Giulia Basso per gli aspetti giuslavoristici, dal Partner Giuseppe Rizzo e dall’associate Francesca Arangino per gli aspetti legati alla proprietà intellettuale, nonché dal partner Massimo Maioletti e dall’associate Edoardo Coia per gli aspetti legati alla privacy.

FICIT è una società attiva da oltre 30 anni nel settore della progettazione, costruzione e installazione di impianti termotecnici e di trattamento delle acque e commercializzazione di materiali annessi al medesimo settore, fondata con l’obbiettivo di e creare una sinergia tra ENERGIA ed ECOLOGIA realizzando impianti a risparmio energetico e con minor impatto ambientale.

L’investimento in FICIT rappresenta la quarta acquisizione completata da ITAGO attraverso Eco-Techno e segna la nascita di Coralia Group, operatore specializzato nella fornitura di soluzioni ed impianti per il trattamento delle acque reflue industriali, rafforzando ulteriormente il ruolo del gruppo come leader di settore.

Adacta Advisory ha assistito ITAGO in relazione agli aspetti finanziari con un team composto da Francis de Zanche e Roberto Masiero.

Adacta Tax & Legal ha assistito ITAGO in relazione agli aspetti fiscali con un team con un team composto da Giulia Gionfriddo e Katia Vanfretti.

ERM ha assistito ITAGO in relazione alla ESG due diligence con un team composto da Giovanni Aquaro, Andrea Perna, Sebastian Felipe Prieto, Giulia Terenziani.

Lo Studio Legale Favero - Canilli e Associati con gli avvocati Riccardo Canilli (in foto) e Marco Vicentini ha assistito i venditori nella negoziazione e redazione dei contratti e in relazione a tutti gli aspetti legali riguardanti l’operazione di vendita. Lo Studio Integré, con il partner Luca Bonardi, ha assistito i venditori per gli aspetti fiscali dell’operazione.

LIVA ha agito per i venditori in qualità di broker assicurativo M&A, con un team composto da Tommaso Borelli (Head of Southern Europe) e da Eleonora Bassi (Project Manager).