Mundys, sustainability-linked bond da 500 milioni di euro, con A&O Shearman e Legance

Mundys S.p.A., assistiMundys S.p.A., assistita da Legance, ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario sustainability-linked bond da 500 milioni di euro e scadenza a 6 anni (29 settembre 2031). Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari - BNP Paribas, BofA Securities e Crédit Agricole in qualità di Global Coordinators e Active Bookrunners, Banca Akros, Barclays, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, RBC Capital Markets e UniCredit quali Active Bookrunners, e BPER Corporate & Investment Banking, J.P. Morgan, SMBC e Société Générale in qualità di Other Bookrunners.

Il bond corrisponde una cedola fissa pari al 3,70%. È previsto un meccanismo di premium payment, con un premio massimo cumulativo pari a 0,75% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi (KPI 1 Condition, KPI 2 Condition e KPI 3 Condition), previsti nella documentazione contrattuale del Programma EMTN della società. Tutti i KPI sono volti a misurare i progressi della roadmap di decarbonizzazione del Gruppo Mundys entro il 2030. L’obbligazionme è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

