Lexia annuncia l’ingresso di Duccio Zanchi come Of Counsel in Lexia Private

Duccio Zanchi

Lo studio legale LEXIA annuncia l’ingresso di Duccio Zanchi, che entra a far parte di LEXIA Private in qualità di Of Counsel con focus sul Wealth Management & Trust.

Professionista di consolidata esperienza, l’avvocato Zanchi vanta una lunga carriera nel settore bancario e finanziario, dove è stato responsabile del Servizio Legale e Contenzioso del terzo gruppo bancario italiano. Parallelamente, ha sviluppato una rilevante esperienza accademica: è stato per molti anni professore a contratto di Diritto dei Trust presso l’Università di Siena e docente in master organizzati dalla stessa università e da quelle di Firenze, Genova e Milano (SDA Bocconi).

Socio dell’associazione “Il Trust in Italia” e legale accreditato presso la stessa, è inoltre Full Member di STEP e membro del Comitato Scientifico dell’Associazione “Il Trust, Possessionis Libertate Fide Foedus” (Lugano, CH). Fa parte anche del Comitato Scientifico di Filodiritto, dove ha curato la rubrica dedicata ai trust.

Zanchi è autore di numerosi contributi scientifici che hanno segnato lo sviluppo della disciplina del trust in Italia, affrontandone aspetti teorici, applicativi e pratici, dalla gestione patrimoniale alla responsabilità del trustee, fino all’autonomia privata e agli affidamenti fiduciari. Tra le sue pubblicazioni principali, Diritto e pratica dei trusts (seconda edizione) e Trust – Dizionario ragionato, insieme a contributi su riviste specializzate, hanno consolidato il suo ruolo di riferimento nella dottrina italiana.

Con il suo ingresso, LEXIA Private rafforza ulteriormente la practice dedicata al Wealth Management, arricchendo il team con un profilo di riconosciuto standing accademico e professionale, in grado di coniugare visione strategica ed eccellenza giuridica nella consulenza a Private Clients e famiglie imprenditoriali, anche in contesti internazionali.