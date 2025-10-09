BonelliErede a fianco di Ventive nel round di investimento da 10 milioni di euro

Giulia Bianchi Frangipane, Edoardo Fratini, Benedetta Sfoglietta

Ventive, società italiana attiva negli investimenti e nella consulenza per la crescita delle startup e PMI innovative, ha chiuso un round di finanziamento da 10 milioni di euro, che porta la sua valutazione post-money a 30 milioni. Con queste risorse, l’azienda accelera il piano di espansione internazionale, a partire dall’apertura di una sede a Londra, e rafforza la propria organizzazione con nuove business unit specializzate in recruiting, servizi Tech/IT, marketing e business development.

L’operazione rappresenta un passaggio di rilievo per l’ecosistema tech italiano: per la prima volta fondi internazionali di primo piano scelgono di investire in maniera così consistente in una realtà nazionale del venture capital, riconoscendo il valore del modello italiano di innovazione e la sua capacità di generare eccellenza.

BonelliErede ha assistito la società e i founders per i profili di venture capital e diritto societario con un team composto dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, dal managing associate Edoardo Fratini, dall’associate Benedetta Sfoglietta e da Alba Mazza.

Le operazioni notarili sono state affidate al Notaio Guglielmo Siniscalchi dello Studio Siniscalchi.