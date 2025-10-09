Ashurst cresce nel tax con l’ingresso di Roberto Ingrassia come Counsel

Roberto Ingrassia

Lo studio internazionale Ashurst prosegue il precorso di crescita rafforzando il dipartimento Tax con l’ingresso dell’avv. Roberto Ingrassia (nella foto) che assume il ruolo di Counsel presso la sede di Milano.

L’avv. Ingrassia proviene da Clifford Chance, dove ha maturato oltre undici anni di esperienza, consolidando una solida expertise in ambito fiscale, con particolare riferimento alla strutturazione di complesse operazioni di finanziamento, cartolarizzazioni e investimenti cross-border. La sua attività abbraccia anche la fiscalità indiretta, le operazioni immobiliari, i piani di incentivazione per clienti internazionali, e la gestione del pre-contenzioso e del contenzioso tributario, andando così a rafforzare anche il team di tax disputes.

«L’ingresso di Roberto rappresenta un tassello fondamentale per la crescita del nostro team», commenta Michele Milanese, managing partner per l’Italia e responsabile del dipartimento Tax italiano. «La sua esperienza nella fiscalità finanziaria, unita alle competenze maturate nel contenzioso fiscale, rafforza ulteriormente la nostra offerta ai clienti in un momento in cui la gestione del rischio fiscale dei nostri clienti impone una pluralità di competenze».“

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera professionale in Ashurst. Non vedo l’ora di mettere a disposizione la mia esperienza per supportare i nostri clienti , sia a livello locale che internazionale e contribuire alla crescita dello studio” aggiunge Roberto Ingrassia.