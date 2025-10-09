Nuovo ingresso in Laisa: Francesco Serrano Orlandini entra come partner

Francesco Serrano Orlandini

Francesco Serrano Orlandini entra in Laisa, la legal tech lanciata da Legance insieme ad altri soci, come responsabile della practice di legal advisory e consulenza stragiudiziale.

Avvocato da oltre 20 anni, ha iniziato la sua carriera in Gianni, Origoni & Partners, per proseguire dal 2006 come socio di LMS Studio Legale.

Francesco si occupa di diritto bancario e finanziario e nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nel supporto ed assistenza a banche, fondi di private equity, fondi di debito e società in complesse operazioni di finanza strutturata, domestiche e cross-border, incluse, in particolare, operazioni di finanziamento corporate, leveraged e acquisition financing, real estate financing, emissioni obbligazionarie e operazioni di cartolarizzazione. Ha inoltre svolto attività di consulenza in operazioni di ristrutturazione del debito, riorganizzazione aziendale ed operazioni societarie straordinarie.

In Laisa si occuperà di guidare e sviluppare la practice di legal advisory e consulenza stragiudiziale a servizio di banche, istituzioni finanziarie e società coniugando l’assistenza legale con lo sviluppo di soluzioni di AI generativa a servizio dei clienti e delle relative operazioni bancarie e di finanza strutturata.

“Siamo molto felici dell’ingresso di Francesco in Laisa - commenta Andrea Giannelli, co-managing partner di Legance - La sua esperienza ultra-ventennale nell’assistenza a banche, fondi e intermediari finanziari in operazioni di lending e di finanza strutturata, combinata con le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale, aggiunge un tassello importante alle soluzioni che Laisa può proporre ai propri clienti”.