PwC TLS advisor legale del Gruppo Labomar nell’acquisizione della finlandese Pharmia Holding OY

Davide Frau

PwC TLS ha assistito LABOMAR SpA, azienda attiva a livello internazionale nel settore della nutraceutica e specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione conto terzi di integratori alimentari, farmaci, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici, nell’acquisizione del 97,85% del capitale sociale di Pharmia Holding Oy, principale CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) finlandese specializzata nello sviluppo e nella produzione di integratori alimentari, probiotici e dispositivi medici e con una posizione di leadership nei Paesi Nordici (Finlandia, Svezia, Danimarca e Norvegia).

L’operazione si inserisce nella strategia di crescita del Gruppo Labomar, orientato all’innovazione, allo sviluppo di soluzioni avanzate per la salute e ad una presenza globale e diversificata. L’ingresso di Pharmia Holding Oy consentirà di continuare ad ampliare le competenze in ricerca e sviluppo, in particolare nei medical devices e nei probiotici, e di beneficiare di una posizione privilegiata in un’area geografica ad alto potenziale.

PwC TLS ha assistito LABOMAR con un team di avvocati guidato dal partner Davide Frau (in foto) e composto da Matteo Marciano e Alessia Ceccon per gli aspetti corporate e la redazione e negoziazione degli accordi contrattuali, con il supporto di PwC Finlandia, nelle persone del partner Joni Painilainen, Marko Taivainen, Vilma Tuononen e Kia Rajala, che ha svolto anche le Legal e Labour Due Diligence.

BModel ha agito in qualità di Corporate Advisor di LABOMAR.

LABOMAR ha coordinato l’operazione con un team interno composto da Claudio De Nadai (Board Member), Marco Malaguti (Chief Strategy Officer) e Nicola Tomasini (Group Chief Financial Officer).