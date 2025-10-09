BonelliErede a fianco di SylloTips nel round di investimento seed

Edoardo Fratini, Enrico Goitre, Francesca Gea Rusconi

SylloTips, società attiva nello sviluppo e distribuzione di agenti AI capaci di raccogliere, organizzare e registrare la conoscenza aziendale, sia quella documentata sia quella informale, ha annunciato un round di investimento seed, con una raccolta complessiva di 4,2 milioni di euro, guidato da Azimut Libera Impresa e con la partecipazione di The Techshop, Techstars, Cloud Accelerator, Vento e Leo Capital.

BonelliErede ha assistito la società e i founders per i profili di venture capital e diritto societario con un team composto dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, dai managing associate Enrico Goitre ed Edoardo Fratini, dall’associate Francesca Gea Rusconi e da Alba Mazza.

Azimut Libera Impresa è stata assistita dall’avvocato Filadelfo Favara.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dai Notai Giovannella Condó e Stefania Anzelini e dall’avvocato Giuliana Tonini di Milano Notai.