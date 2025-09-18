Eversheds Sutherland cresce con l’ingresso di due nuovi counsel

Andrea Mantovani, Paola Bologna

Eversheds Sutherland prosegue il percorso di crescita con l’ingresso, in qualità di Counsel, degli avvocati Andrea Mantovani (in foto), nel dipartimento di Data Protection e Cybersecurity, guidato da Massimo Maioletti e Paola Bologna (in foto), nel dipartimento di diritto amministrativo, guidato da Giuseppe La Rosa.

L’avvocato Mantovani ha esperienza ultraventennale e opera nell’ambito della data protection e della cybersecurity, assistendo regolarmente clienti italiani e internazionali in attività di compliance, in materia contrattuale, precontenziosa e contenziosa. La sua esperienza comprende, inoltre, la gestione di indagini interne e la difesa in procedimenti dinanzi alle autorità competenti. Fornisce inoltre consulenza sugli obblighi, le responsabilità e le strategie per gestire la compliance con riguardo all’uso dell’intelligenza artificiale e alle più recenti normative europee sui dati.

L’avvocato Paola Bologna vanta una consolidata esperienza nel diritto amministrativo, e nell’ampio settore del diritto ambientale e dell’energia. Oltre alla ventennale esperienza maturata nell’attività di consulenza stragiudiziale a clienti italiani e internazionali, è Cassazionista dal 2018 avendo sviluppato una significativa competenza nel contenzioso giudiziale dinanzi alle giurisdizioni amministrativa, civile e penale, con particolare attenzione alle materie di propria specializzazione.

Entrambi gli avvocati, prima di entrare in Eversheds Sutherland, hanno collaborato con studi internazionali di primario standing.

“Siamo felici di dare il benvenuto ad Andrea e Paola nel nostro studio – commenta il Comitato Esecutivo – il loro ingresso rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento delle nostre competenze. Grazie alla loro comprovata esperienza e alla profonda conoscenza delle materie in cui operano, siamo certi che porteranno un contributo significativo rafforzando ulteriormente le nostre practice di data protection, cybersecurity e diritto amministrativo”.