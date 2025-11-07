Eversheds Sutherland con Shinhwa Pic nell’acquisizione del gruppo Sapp S.P.A
Eversheds Sutherland ha assistito il gruppo coreano Shinhwa Pic
Eversheds Sutherland ha assistito il gruppo coreano Shinhwa Pic il quale, attraverso la sub-holding americana Shinhwa Auto USA Corp, ha acquisito il gruppo SAPP S.p.A - operante nel settore dell’automotive e costituito da cinque società, tra le quali una filiale in USA e una filiale in Slovakia - con un team guidato dalla partner Tiziana Del Prete (in foto) e composto dal partner Pietro Massimo Marangio, dall’of counsel Massimo Agostini e dall’associate Niccolò Pedrazzini per tutti gli aspetti corporate M&A.
Eversheds ha agito con un team multi-practice composto altresì dalla partner Valentina Pomares e dall’associate Marta Santucci per gli aspetti giuslavoristici, dal partner Alessandro Greco e dagli associate Alberto Venditti e Rocco Ioia per la procedura di notifica e autorizzazione golden power e dal partner Gianluca Nemec e il counsel Daniele Raimondi per gli aspetti di diritto tributario.
Il gruppo SAPP S.p.A è stato ceduto dalla società L&B S.r.l, facente capo alla famiglia Apollonio, che è stata assistita dallo studio legale Caporale Carbone Giuffrè Strano, con un team guidato dalla partner Francesca Caporale (in foto), e dallo studio Bonissoni, con un team guidato dal dott. Claudio Bonissoni e dal dott. Nicola Bonassi.