Eversheds Sutherland con Shinhwa Pic nell’acquisizione del gruppo Sapp S.P.A

Tiziana Del Prete, Francesca Caporale

Eversheds Sutherland ha assistito il gruppo coreano Shinhwa Pic il quale, attraverso la sub-holding americana Shinhwa Auto USA Corp, ha acquisito il gruppo SAPP S.p.A - operante nel settore dell’automotive e costituito da cinque società, tra le quali una filiale in USA e una filiale in Slovakia - con un team guidato dalla partner Tiziana Del Prete (in foto) e composto dal partner Pietro Massimo Marangio, dall’of counsel Massimo Agostini e dall’associate Niccolò Pedrazzini per tutti gli aspetti corporate M&A.

Eversheds ha agito con un team multi-practice composto altresì dalla partner Valentina Pomares e dall’associate Marta Santucci per gli aspetti giuslavoristici, dal partner Alessandro Greco e dagli associate Alberto Venditti e Rocco Ioia per la procedura di notifica e autorizzazione golden power e dal partner Gianluca Nemec e il counsel Daniele Raimondi per gli aspetti di diritto tributario.

Il gruppo SAPP S.p.A è stato ceduto dalla società L&B S.r.l, facente capo alla famiglia Apollonio, che è stata assistita dallo studio legale Caporale Carbone Giuffrè Strano, con un team guidato dalla partner Francesca Caporale (in foto), e dallo studio Bonissoni, con un team guidato dal dott. Claudio Bonissoni e dal dott. Nicola Bonassi.