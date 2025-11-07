White & Case e Legance nel prestito obbligazionario Tier 2 Callable da €30 milioni emesso da Generalfinance

Michael Immordino, Pietro Magnaghi, Federico Vezzani e Antonio Siciliano

Gli studi legali White & Case e Legance hanno agito nell’ambito dell‘emissione di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 callable da parte di Generalfinance S.p.A. per un importo pari a €30 milioni, con una durata di dieci anni e tre mesi (scadenza gennaio 2036) e una cedola fissa annuale pari al 6.875%, soggetta a reset a gennaio 2031.

L’emissione, riservata esclusivamente a investitori qualificati, è stata quotata sul sistema multilaterale di negoziazione “Global Exchange Market” gestito da Euronext Dublin.

Generalfinance è una società finanziaria che fornisce servizi di factoring e consulenza, specializzata nell’anticipo di crediti commerciali e nell’assistenza alle imprese. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per supportare i piani di sviluppo della società e rafforzarne la struttura patrimoniale.

Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Goldman Sachs, in qualità di Sole Lead Manager, con un team coordinato dai partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi e dall’associate Aurora Zamagni, il partner Alessandro Zappasodi e l’associate Andrea Lamonica hanno curato gli aspetti di diritto regolamentare.

Legance ha assistito Generalfinance con un team coordinato dai partner Federico Vezzani e Antonio Siciliano e composto dalla managing associate Caterina De Stefano e dagli associate Francesco Fasoli e Nicla Muscillo.