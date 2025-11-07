LS Lexjus Sinacta e nuova sede di Treviso: Boer Toso e Associati entrano con un forte valore aggiunto di esperienza e specializzazione

Lorenzo Boer

Lo Studio Legale e Commercialistico Boer Toso e Associati, fondato nei primi anni ’80 dal dott. Gianfranco Boer, entra con il proprio team di professionisti a far parte di LS Lexjus Sinacta, realtà italiana ed indipendente di avvocati e commercialisti che operano con 9 sedi sul territorio nazionale.

L’ingresso porta con sé un consolidato patrimonio di competenze nei settori tributario, societario, finanziario e concorsuale: da sempre riconosciuto per la qualità dei servizi e per l’approccio personalizzato alla clientela, Boer Toso e Associati rappresenta un importante valore aggiunto per LS Lexjus Sinacta, grazie all’esperienza maturata in operazioni di ristrutturazione aziendale, M&A, valutazioni d’impresa, consulenza fiscale avanzata e contenzioso tributario. I professionisti dello Studio ricoprono incarichi giudiziali e societari di primo piano e partecipano attivamente a comitati scientifici, commissioni dell’Ordine dei Dottori Commercialisti locali e nazionali, oltre all’attività di docenza universitaria, contribuendo in modo concreto allo sviluppo della professione.

LS Lexjus Sinacta consolida così il proprio progetto: Unire professionalità diverse provenienti da tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di offrire ai clienti competenze radicate, multidisciplinari e specializzate.