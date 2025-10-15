EY a fianco del Gruppo Renergia per la crescita nel settore del biometano agricolo

Oriana Granato

EY Studio Legale Tributario ha assistito il Gruppo Renergia nell’acquisizione del 100% delle quote dell’Azienda Agricola Sobagno S.r.l., titolare di due impianti di biogas situati a Gabbioneta Binanuova (CR) e Leno (BS), per il tramite della sua controllata Agrimet S.r.l.

L’investimento del Gruppo Renergia, già attiva nel settore del biometano agricolo e intenzionata a proseguire il suo percorso di sviluppo in tale ambito, prevede la conversione a biometano degli impianti esistenti, in linea con la strategia del Gruppo di valorizzare realtà agricole consolidate e di rafforzare la filiera nazionale del biometano, accelerando la transizione verso energie rinnovabili. Azienda Agricola Sobagno S.r.l. rappresenta, infatti, una realtà storica e rispettata del territorio, con profonde radici nel settore agricolo cremonese e bresciano.

La futura produzione di biometano degli impianti di Agrimet sosterrà l’impegno del Gruppo Renergia a decarbonizzare i trasporti e i settori industriali hard-to-abate, alimentando, attraverso Biomet GNL, una filiera di bioGNL strategica per l’Italia e per l’Europa.

EY Studio Legale Tributario, con la partner Oriana Granato (nella foto) responsabile del coordinamento di tutti gli aspetti dell’operazione, insieme ad un team composto dalla senior manager Valeria Baronchelli e dal senior Giovanni Maria Fraschini per gli aspetti di diritto societario, e dal manager Iacopo Massimo Rossetti e dal senior Francesco Rebucci per gli aspetti di diritto amministrativo, ha assistito il Gruppo Renergia nelle attività di due diligence legale e nella redazione e negoziazione della documentazione contrattuale.

EY Studio Legale Tributario di EY ha altresì assistito il Gruppo Renergia nelle attività di due diligence fiscale con un team composto dal partner Mauro Camillo Scognavilla e dalla manager Sabrina Esposito.

Gli aspetti di natura finanziaria sono stati curati da EY-Parthenon con un team formato dal partner Daniele Ruggeri, dal director Francesco Semeraro e dal manager Francesco Borrelli.