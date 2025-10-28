FCB e Thera Capital nell’investimento di Friulia in Dealernet

Friulia perfeziona un investimento in Dealernet S.p.A., distributore autorizzato di ricambi auto per i marchi del Gruppo Stellantis, che opera fra Friuli Venezia Giulia e Veneto con tre hub logistici, servendo una rete di officine e rivenditori specializzati nei ricambi e servizi post-vendita del gruppo Stellantis.

Per Dealernet gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti da FCB & Associati di Udine con il partner avvocato Gianluca Fantini, mentre la padovana Thera Capital è intervenuta ...