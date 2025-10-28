ZNR notai: cresce ulteriormente con l’ingresso, in qualità di socio, del notaio Armando Scorza.

Armando Scorza

L’assemblea dei soci di ZNR notai, ha nominato il notaio Armando Scorza nuovo partner dello Studio a partire da settembre 2025.

Nato a Messina nel 1996 e laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è stato nominato notaio con decreto del 12 giugno 2025.

La nomina si inserisce nel piano strategico di ZNR notai, da sempre orientato alla crescita per linee interne e alla valorizzazione delle nuove generazioni di professionisti.

L’attenzione ai giovani professionisti – accompagnati sin dal loro primo giorno in Studio in un percorso di crescita culturale e professionale – rappresenta per ZNR notai il modo più efficace per trasmettere e preservare i valori dello Studio e per garantire l’esercizio della professione notarile con moderna efficienza, profonda competenza e consolidata esperienza.

Con la nuova nomina, lo Studio può contare oggi su 9 notai associati: Filippo Zabban, Mario Notari, Stefano Rampolla, Stefania Becelli, Federico Mottola Lucano, Marco Ferrari, Ugo Cortese, Susanna Schneider e Armando Scorza.