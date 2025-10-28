ADVANT Nctm assiste il Gruppo San Benedetto nell’acquisizione di un nuovo stabilimento in Sardegna

Rosemarie Serrato, Raffele Caldarone

ADVANT Nctm ha assistito Gruppo San Benedetto, leader nel settore delle bevande analcoliche e presente in oltre 100 Paesi, nell’acquisizione dello stabilimento di imbottigliamento situato a Villasor (Cagliari).

L’impianto, rimasto inattivo per circa due anni, sarà rilanciato attraverso un piano di investimenti mirato alla riqualificazione e all’ammodernamento delle linee produttive, con l’obiettivo di riportare le acque minerali sarde sul mercato entro i prossimi sei mesi.

L’operazione si inserisce nella strategia di espansione industriale e territoriale del Gruppo San Benedetto, volta a rafforzare la presenza nel mercato italiano e a valorizzare le risorse locali. Il progetto prevede la riattivazione del sito produttivo, la creazione di nuovi posti di lavoro e un approccio sostenibile alla gestione delle risorse idriche.

ADVANT Nctm ha assistito il Gruppo San Benedetto con un team coordinato dal partner Raffaele Caldarone e composto dalla partner Rosemarie Serrato per gli aspetti di diritto immobiliare e dalla senior associate Martina Da Re per i profili corporate/M&A connessi all’operazione.

Il notaio Ernesto Marciano, dello Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti, ha prestato assistenza per le attività relative ai profili notarili e immobiliari.