ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sezioni Emilia Romagna e Toscana presentano il convegno dal titolo

“Le sanzioni tributarie: vera riforma o cantiere in itinere?”.

Il convegno vuole essere un momento di approfondita riflessione sulle sanzioni tributarie, alla luce delle linee fondamentali della riforma e del problema della deroga al principio del favor rei. Si discuterà quindi di ravvedimento, di acquiescenza, della compliance e del contraddittorio per poi passare al doppio binario attenuato. Si esaminerà il principio di colpevolezza, la buona fede e delle procedure concorsuali per concludere con un focus sull’evoluzione del regime sanzionatorio penale delle operazioni inesistenti.

Il convegno avrà luogo il prossimo 4 novembre dalle 14,30 alle 19,00 a Bologna, presso Palazzo Isolani, in Via Santo Stefano n. 16. Il Convegno è in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e degli Avvocati. Per iscriversi all’evento o per richiedere informazione, bisogna inviare una mail all’indirizzo: anti.tributaristiemiliaromagna@gmail.com

