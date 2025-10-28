Gli studi nella compravendita di un complesso immobiliare a Venezia
Il Fondo COIMA Des Bains Fund è stato assistito da Molinari con un team multidisciplinare composto dai soci Ugo Molinari e Beatrice Neri, dalla senior associate Michela Maresca e dall’associate Gianluca Diena, per i profili immobiliari e corporate dell’operazione, dal socio Andrea Taurozzi e dal trainee Elia Cossu Lunesu per l’analisi relativa ai crediti, nonché dal socio Lorenzo Caruccio per le questioni di diritto amministrativo
