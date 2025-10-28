Clifford Chance con Airbus nell’intesa con Leonardo e Thales per unificare le rispettive attività e creare un nuovo campione europeo nel settore dello Spazio

Penco, Salvi

Airbus, Leonardo e Thales hanno firmato un protocollo di intesa (MoU) per unire le rispettive attività nei sistemi spaziali, satelliti e servizi. La collaborazione tra i tre gruppi punta a consolidare l’autonomia strategica dell’Europa nello spazio, un settore essenziale per telecomunicazioni, navigazione satellitare, difesa, cybersicurezza, esplorazione e osservazione del pianeta, e creare un player da 6,5 miliardi di euro di fatturato, in grado di competere con i colossi statunitensi e asiatici e sostenere i grandi programmi istituzionali europei.

L’assetto della nuova società prevede il controllo congiunto e una governance bilanciata tra gli azionisti, con Airbus al 35% e Leonardo e Thales al 32,5% ciascuno.

Clifford Chance ha assistito Airbus con un team cross-border e multi-giurisdizionale, composto dal partner Umberto Penco Salvi, dal senior associate Vittorio Novelli e dall’associate Edoardo Coletti del team Corporate M&A e dagli altri professionisti delle sedi di Düsseldorf, Francoforte e Parigi. I profili antitrust e FDI sono stati seguiti dal partner Luciano Di Via con l’associate Eleonora Zappalorto.