Tutti gli studi nell’investimento di Andera Partners in Adler Ortho

Alberto Salvadè, Francesca Peruzzi, Lucia Corradi

Space Orion ha ceduto la propria partecipazione, pari al 46%, in Adler Ortho, azienda italiana attiva nello sviluppo, produzione e commercializzazione di impianti ortopedici ad alta tecnologia e prodotti bioriassorbibili, all’operatore di private capital Andera Partners, una delle principali società europee di capitali privati con sede a Parigi e quasi 5,0 miliardi di euro di asset in gestione.

Andera Partners investe al fianco della famiglia Cremascoli, che rimane l’azionista di maggioranza di Adler Ortho, e del resto del management. Andera Partners deterrà azioni pari a circa il 46% in Adler Ortho, con l’obiettivo di accelerare le iniziative commerciali in Europa e Nord America, continuare ad ampliare la gamma di soluzioni per gli interventi su ginocchio, salvataggio degli arti e piccole articolazioni, e perseguire acquisizioni strategiche, favorendo così un’ambiziosa crescita per il gruppo.

Bird & Bird ha agito al fianco della famiglia Cremascoli per gli aspetti corporate dell’operazione con un team guidato dal partner Alberto Salvadè (nella foto a sinistra), coadiuvato dai counsel Francesco Barbieri e Matteo Meroni, e dalla senior associate Sara Calamitosi. Gli aspetti giuslavoristici dell’operazione sono stati curati dalla senior associate Giulia Bianchini, con il supporto dell’associate Marco Preti. I profili fiscali dell’operazione sono stati supervisionati da BDO, con il partner Angelo Cardinale.

Space Orion è stata altresì assistita da BonelliErede con un team guidato, per gli aspetti corporate, dal partner e membro del Focus Team Private Equity, Gianfranco Veneziano, e dalla managing associate Francesca Peruzzi (nella foto al centro) e composto dagli associate Alessandro Colasanti e Domitilla Gualtieri.

ADVANT Nctm ha seguito Andera Partners con un team coordinato dalla partner Lucia Corradi

(nella foto a destra).