PwC TLS con Energy Green nell’acquisizione del progetto e di terreni in Puglia per la costruzione, connessione ed esercizio di un impianto fotovoltaico.
PwC TLS ha assistito Energy Green nell’acquisizione del progetto per la costruzione, connessione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia fotovoltaica e nell’acquisizione dei relativi terreni siti in Puglia su cui realizzare tale impianto.
PwC TLS ha assistito Energy Green, società controllata al 100% da City Green Light, quest’ultima attiva nell’ambito dell’illuminazione pubblica, nell’acquisizione del progetto per la costruzione, connessione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia fotovoltaica e nell’acquisizione dei relativi terreni siti in Puglia su cui realizzare tale impianto.
Tutti i profili legali dell’operazione sono stati seguiti da PwC TLS, che ha agito con un team guidato dal partner Stefano Cirino Pomicino (nella foto) e composto, per gli aspetti corporate e di natura contrattuale, da Federica Angiolani e Alessio Campanella e, per gli aspetti di diritto amministrativo, da Edoardo Mencacci.
