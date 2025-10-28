PwC TLS con Energy Green nell’acquisizione del progetto e di terreni in Puglia per la costruzione, connessione ed esercizio di un impianto fotovoltaico.

Stefano Cirino Pomicino

PwC TLS ha assistito Energy Green, società controllata al 100% da City Green Light, quest’ultima attiva nell’ambito dell’illuminazione pubblica, nell’acquisizione del progetto per la costruzione, connessione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia fotovoltaica e nell’acquisizione dei relativi terreni siti in Puglia su cui realizzare tale impianto.

Tutti i profili legali dell’operazione sono stati seguiti da PwC TLS, che ha agito con un team guidato dal partner Stefano Cirino Pomicino (nella foto) e composto, per gli aspetti corporate e di natura contrattuale, da Federica Angiolani e Alessio Campanella e, per gli aspetti di diritto amministrativo, da Edoardo Mencacci.