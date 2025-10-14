Gatti Pavesi Bianchi Ludovici nell’investimento di Brembo e Siad nel capitale di Hydrospark

Mario Di Pietro, Barbara Napolitano e Carlotta Marconi

Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha prestato assistenza come deal counsel nell’interesse sia degli attuali soci che di Brembo e SIAD, nell’ambito di un accordo di investimento che ha previsto l’ingresso di quest’ultimi nel capitale sociale di Hydrospark, start-up innovativa specializzata nello sviluppo di una tecnologia avanzata per la produzione e lo stoccaggio di energia da idrogeno.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito con un team guidato dall’equity partner Barbara Napolitano e composto dagli associate Carlotta Marconi e Mario Di Pietro.