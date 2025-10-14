Gebbia Bortolotto Penalisti Associati affianca ITA Airways nell’aggiornamento del Modello 231

Stefano Pantaleo e Maurizio Bortolotto

Lo Studio Legale Gebbia Bortolotto Penalisti Associati, specializzato in diritto penale d’impresa e compliance, ha assistito ITA Airways nell’aggiornamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Il team – composto dai Partner Maurizio Bortolotto e Valentina Corino e dagli Avvocati Cristina Ajroldi e Davide Berti – ha collaborato con la Funzione Compliance composta dall’Head of Compliance Stefano Pantaleo responsabile del progetto, Silvio Tocci e Beatrice Barosini, parte della Direzione Legale guidata da Paolo Quaini.

Il Modello 231, già fortemente strutturato, è stato aggiornato per recepire le più recenti evoluzioni normative e organizzative, rafforzando i presidi di controllo in coerenza con le specificità operative della Compagnia. L’ingresso di ITA Airways nel Gruppo Lufthansa a gennaio 2025 costituisce il nuovo contesto di riferimento, rispetto al quale potranno svilupparsi ulteriori processi di armonizzazione.

La sinergia tra lo Studio Legale, la Funzione Compliance e le funzioni interne ha reso possibile una nuova strutturazione del Modello 231 “processo centrica” al fine di renderne più agevole la consultazione, aumentandone l’intellegibilità e rafforzando l’individuazione di procedure poste a presidio delle attività sensibili. Il nuovo Modello 231 rappresenta un tassello fondamentale per il rafforzamento della governance della Società.

L’Avv. Bortolotto, partner dello Studio Legale Gebbia Bortolotto Penalisti Associati ha dichiarato: “L’incarico ci ha permesso di lavorare su un modello già maturo e strutturato, intervenendo con aggiornamenti mirati e funzionali alle esigenze di ITA Airways. La collaborazione con il Team Compliance è stata molto stimolante e proficua, decisiva per un risultato di qualità.”

Con questo intervento, ITA Airways ribadisce il proprio impegno costante ad operare secondo i più elevati standard di compliance e governance.