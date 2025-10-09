Gianni & Origoni e LEXIA nell’accordo di investimento tra Tiscali ed Expert.ai per lo sviluppo e la realizzazione del Progetto Villanova

Alessandro Merenda, Alberto Recchia, Fabio Luongo, Francesco Dagnino

Tiscali, società del gruppo facente capo a Tessellis., società quotata sul mercato Euronext Milan attiva nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, ed Expert.ai, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan e leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale, hanno sottoscritto un accordo di investimento relativo ad una complessiva operazione finalizzata allo sviluppo e alla realizzazione del c.d. Progetto Villanova.

Tiscali è stata assistita dallo studio legale Gianni & Origoni per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team coordinato dal partner Alessandro Merenda e composto dal partner Alberto Recchia e dall’associate Gabriele Zabbatino per i profili corporate M&A, dalla counsel Francesca Romana Stefanelli e dall’associate Caterina Vicenzi per i profili capital markets, dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Paola Cavalli per i profili giuslavoristici, nonché dal partner Fabio Baglivo e dall’associate Marta Bartoletti per i profili relativi alla normativa golden power. Nell’operazione è stato altresì attivo il team legale di Tiscali guidato da Federica Capoccia, Corporate & Legal Affairs Director.

Expert.ai è stata assistita dallo Studio LEXIA, per tutti gli aspetti legali dell’operazione, con un team coordinato dal managing partner Francesco Dagnino e composto dal partner Fabio Luongo, dal counsel Stefano Corrà e dall’associate Giorgia Pignatelli per i profili di corporate M&A, dal partner Andrea Maroni e dall’associate Marco Pontiggia per i profili capital markets e dal partner Marta Scandroglio per i profili di diritto amministrativo e relativi alla normativa golden power.

Deloitte Financial Advisory ha assistito Expert.ai S.p.A., in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Rossella Lehnus, Emanuele Rita, Giulio Salvadori e Laura Caucci Molara.