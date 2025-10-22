Giovannelli e Associati nella doppia operazione di acquisizione di Form Group e A&M da parte di EF Group

Fabrizio Scaparro, Laura Bernardi

Giovannelli e Associati ha assistito Eurofiere S.p.A. (EF Group), gruppo italiano di riferimento nel settore degli allestimenti fieristici ed espositivi e società in portafoglio del fondo Alto Capital V gestito da Alto Partners SGR S.p.A., nella doppia operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Form Group S.r.l. e di A&M S.r.l.

Questa doppia operazione rappresenta un passaggio strategico nel percorso di crescita e consolidamento del gruppo. Con l’ingresso di Form Group S.r.l. e A&M S.r.l., EF Group amplia il proprio raggio d’azione internazionale, potenzia la capacità produttiva e diversifica l’offerta, integrando nuove competenze nei segmenti uffici, retail, museale e digitale, e rafforzando la propria capacità di operare su scala globale.

Entrambe le operazioni prevedono un importante reinvestimento dei soci venditori nel capitale sociale di EF Group.

EF Group e il suo socio di controllo Alto Partners SGR S.p.A. sono stati assistiti per tutti gli aspetti legali da Giovannelli e Associati, con un team coordinato dal partner Fabrizio Scaparro e composto dalla counsel Laura Bernardi e dalle associate Alessandra Gritti ed Eugenia Arrigoni.

Per gli aspetti fiscali dell’operazione EF Group è stata assistita da Studio Spiniello con il partner Stefano Spiniello e le associate Andrea Serra e Sara Donatella.

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito Form Group S.r.l. ed il suo socio, con un team composto da Luca Giannini, Niccolò Lavorano, Flavia Alinei e Paolo Anibaldi. Gli aspetti di diritto immobiliare sono stati curati da Andrea Baglioni.

Nel contesto dell’operazione, Form Group S.r.l. è stata altresì assistita dall’avvocato Paolo Bregalanti dello studio legale Bregalanti nonché, per i profili fiscali, dal Dott. Commercialista Giuseppe Morello dello studio Morello.

Lo studio Baldi & Partners - Avvocati e Commercialisti ha assistito, invece, i soci di A&M S.r.l. con un team composto dai partners Francesca Baldi ed Elena Viappiani, nonché dagli associates Francesco Ferrari, Simone Zobbi, Leonardo Pellati ed Elettra Prati.