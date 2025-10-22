Avvocati: al via i contributi per figli universitari e famiglie monogenitoriali
Cassa Forense ha pubblicato le domande per i bandi n. 17/2025 e n. 19/2025 per sostenere gli iscritti con figli universitari e le famiglie monogenitoriali. Presentazione online entro il 31 dicembre 2025
Al via le domande per i contributi per i figli all’università e le famiglie monogenitoriali. Nei giorni scorsi, infatti, Cassa Forense ha pubblicato le domande relative ai 19/2025 da presentare entro il 31 dicembre 2025.
Contributi per figli universitari: il bando n. 17/2025
Nello specifico, il bando n. 17/2025 è volto a sostenere gli avvocati e praticanti iscritti con figli universitari che frequentano studentati o residenze universitarie.
L’importo complessivo stanziato è di 2 milioni di euro, e il contributo riconosciuto copre il 25% della...