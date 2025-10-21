PedersoliGattai con Brandart nell’acquisizione di Terotecna

Federico Bal, Edoardo Pistone

Brandart, gruppo leader a livello mondiale nelle soluzioni di packaging, merchandising e display procurement per brand del lusso, partecipata dal fondo di private equity francese Tikehau Capital, ha acquisito Terotecna, azienda con sede a Galatina (Lecce), specializzata nella progettazione, realizzazione, ed installazione di scenografie e illuminazioni artistiche.

L’acquisizione di Terotecna segue altre due precedenti acquisizioni focalizzate su realtà specializzate nel visual merchandising e nell’ambito dei retail events ed è parte del percorso strategico di crescita di Brandart, che acquisisce così competenze distintive in meccatronica e illuminotecnica scenografica, fondamentali per rafforzare il posizionamento quale partner globale per i brand d’alta gamma offrendo soluzioni integrate.

PedersoliGattai ha assistito Brandart in qualità di consulente legale con un team guidato dal partner Federico Bal e composto, per i profili societari, dal senior associate Edoardo Pistone e dagli associate Ilaria Vizzardi e Angelo Nasuti. I profili fiscali sono stati curati dal senior counsel Alban Zaimaj e dalla senior associate Clementina Bastianutti. L’attività di due diligence è stata coordinata dal senior associate Matteo Bortolotti.

Lo Studio Legale Congedo ha assistito, per gli aspetti legali e societari, Terotecna con un team guidato dall’Avv. Carlo Congedo.