ANTI, Associazione Nazionale Tributaristi Italiani, Sezione Friuli Venezia Giulia presenta il convegno dal titolo “RIFORMA TRIBUTARIA E CONTENZIOSO. Cantieri chiusi e cantieri da riaprire”.

Il convegno aprirà sugli atti di indirizzo del Ministero di Economia e Finanza in tema di abuso del diritto e crediti d’imposta. Si passerà quindi all’onere della prova nel processo tributario, analizzando le ispezioni e le verifiche tra le esigenze dell’indagine fiscale e i diritti del contribuente. Si esaminerà la manutenzione ordinaria del reddito d’impresa nella riforma tributaria, con un focus finale sul contenzioso tributario nel nuovo paradigma dell’adempimento collaborativo.

Il convegno avrà luogo il prossimo 7 novembre dalle 9,00 alle 13,00 a Udine, presso il Salone ex-consiliare di Palazzo Belgrado, in Piazza Patriarcato n. 3. Il Convegno è in corso di accreditamento per la formazione professionale continua sia dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine che dall’Ordine degli Avvocati di Udine. Per iscriversi all’evento, bisogna compilare la SCHEDA DI ADESIONE

Per maggiori informazioni, inviare una mail a friuli@antitributaristi.it

