Morri Rossetti & Franzosi nel passaggio del 100% di Editoriale Domani S.p.A. alla Fondazione Editoriale Domani

Davide Rizzo, Valentina Bianchin

Morri Rossetti & Franzosi ha assistito Editoriale Domani S.p.A., società del gruppo facente capo all’Ing. Carlo De Benedetti ed editrice del quotidiano Domani, nella strutturazione e realizzazione dell’operazione di riassetto societario che ha portato all’ingresso della Fondazione Editoriale Domani nel capitale sociale di Editoriale Domani S.p.A..

Lo Studio, con un team multidisciplinare composto dal Dott. Davide Rizzo, Partner, e dall’Avv. Valentina Bianchin, Senior Associate, ha assistito Editoriale Domani S.p.A. negli aspetti finanziari e legali dell’operazione che ha permesso alla Fondazione Editoriale Domani di detenere l’intero capitale sociale di Editoriale Domani S.p.A., della quale è divenuta socio unico.

L’operazione rappresenta la realizzazione di una visione imprenditoriale e culturale da tempo delineata dall’Ing. Carlo De Benedetti, volta a garantire a Editoriale Domani S.p.A. lo sviluppo di un progetto editoriale autonomo e indipendente.