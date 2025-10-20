Il diritto di internet nell’epoca del Far Web

L’Associazione forense Nuove Frontiere del Diritto presenta il webinar dal titolo:

“DIRITTO DI INTERNET NELL’EPOCA DEL FAR WEB”

L’obiettivo del webinar è indagare le diverse situazioni di fatto e di diritto legate ad internet ed alla sua regolamentazione attuale. Si indagheranno i rapporti tra i minori e i social media e le responsabilità dei soggetti che operano nella rete. A proposito di giornali online, si discuterà della responsabilità del Direttore della testata, oltre che dei giornalisti per poi scoprire le implicazioni del cyber-bullismo declinato al femminile. Si esaminerà la giustizia digitale post-emergenza, tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti fondamentali, analizzando successivamente le differenze tra IA generaliste e specialistiche. Si farà il punto sulle scienze neuronali e sul processo di validazione dell’identità che un utente dichiara per concludere con un focus su deep fake, feudalesimo e bulimia digitale.

L’evento avrà luogo il prossimo 10 novembre dalle 15,00 alle 18,00 in videoconferenza. Per partecipare al webinar, è necessario compilare il FORM DI REGISTRAZIONE. Agli iscritti saranno ricordate le informazioni di accesso al webinar prima dell’inizio dei lavori. L’evento è in corso di accreditamento presso il CNF ai fini della formazione professionale a distanza degli Avvocati.

Per informazioni o per inviare quesiti scrivere a: federica.federici@nuovefrontierediritto.it

