Dentons e Tonucci nell’acquisizione di Comeser da parte di FibreConnect

Luigi Costa, Ginevra Biadico, Piergiorgio Sposato, Luca Pietrantuono

Lo studio legale Dentons ha assistito FibreConnect S.p.A. nell’acquisizione del 100% di Comeser S.r.l. e, indirettamente, di Evolution S.r.l., società emiliane con oltre vent’anni di esperienza nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture in fibra ottica dedicate al segmento business, dai venditori Gianluca e Michele Scarazzini, assistiti da Tonucci & Partners.

L’operazione si colloca nel percorso di espansione infrastrutturale nazionale di FibreConnect, operatore wholesale only partecipato da Azimut e Marguerite, e rappresenta una tappa strategica nella creazione di una rete capillare FTTH a servizio dei distretti produttivi italiani. Attraverso Comeser, FibreConnect consolida la propria presenza diretta sul territorio e integra una rete fisica già operativa, un portafoglio clienti ad alta densità industriale e un know-how tecnico radicato nelle infrastrutture digitali di prossimità. L’operazione consente inoltre di potenziare la capacità di deployment e di ridurre sensibilmente i tempi di realizzazione di nuove tratte di rete, abilitando un modello infrastrutturale scalabile, resiliente e orientato al business continuity delle imprese italiane.

Dentons ha assistito FibreConnect S.p.A. in tutte le fasi legali dell’operazione, curando la due diligence legale e contrattuale, la strutturazione dell’acquisizione e la negoziazione della documentazione contrattuale. Il team è stato guidato dal partner Luigi Costa, head della business unit Project, Energy and Infrastructure per l’Italia, e composto dalla managing counsel Ginevra Biadico e dalla junior associate Alice Bixio per i profili M&A e infrastrutturali, nonché dal partner Luca De Menech, insieme all’associate Martino Ruggiero e alla trainee Marta Sponza per gli aspetti giuslavoristici.

Tonucci & Partners ha assistito i venditori Gianluca e Michele Scarazzini con un team composto dall’equity partner Piergiorgio Sposato e dal senior associate Luca Pietrantuono, mentre Deloitte Financial Advisory ha agito in qualità di advisor finanziario, con un team composto da Rossella Lehnus, Emanuele Rita, Mariastella Farano e Lucilla Londi.

L’integrazione di Comeser nel perimetro di FibreConnect dà vita a una piattaforma infrastrutturale unica nel panorama nazionale, capace di coniugare l’approccio wholesale only con la prossimità e la flessibilità tipiche del modello retail di rete locale. La sinergia tra le due realtà permette di estendere la connettività in fibra ottica nelle aree industriali italiane, di abilitare servizi ad alta capacità e di contribuire in modo concreto al raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale e riduzione del digital divide nei distretti manifatturieri. L’operazione conferma il ruolo delle infrastrutture di telecomunicazione come asset strategico per la competitività industriale del Paese, con FibreConnect e Comeser impegnate a costruire una rete nazionale sostenibile, resiliente e orientata all’impresa.