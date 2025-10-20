Avvocati: ultimi giorni per i contributi a Cassa Forense

Scadenze in arrivo per gli avvocati. Cassa Forense ha ricordato, infatti, con un avviso sul proprio sito, che entro il 31ottobre 2025 dovranno essere versati i contributi minimi e le rateazioni dovute dai professionisti iscritti per l’anno in corso.

I contributi in scadenza

Nello specifico i contributi in scadenza riguardano:

- i minimi sia dell’anno corrente che delle annualità precedenti che non è stato possibile porre in riscossione negli anni di competenza;

- le rateazioni di accertamenti sanzionatori e delle somme dovute per gli istituti facoltativi della retrodatazione o dell’iscrizione degli ultraquarantenni.

Come effettuare i versamenti

Il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, accessibile dall’area riservata al professionista dal portale istituzionale della Cassa, nella sezione “Accessi riservati\posizione personale”.

Novità operative 2025

A partire dal 2025, Cassa Forense informa di aver modificato i criteri di produzione dei bollettini PagoPa relativamente alle rateazioni degli accertamenti sanzionatori, atteso che un professionista potrebbe avere in corso più piani rateali contemporaneamente.

Per cui, i bollettini saranno generati distintamente per ogni piano rateale attivo, al fine, conclude l’ente previdenziale, di “facilitare il professionista interessato nell’individuazione delle causali delle somme in pagamento”.