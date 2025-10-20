Gli studi legali nel primo sustainability-linked bond da 850 milioni di euro di INWIT

Sarah Capella, Cristiano Tommasi, Linda Taylor

Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (INWIT o la Società) ha completato il collocamento del primo sustainability-linked bond per un importo complessivo pari a 850 milioni di euro e durata 7 anni (13 ottobre 2032), destinato ad investitori istituzionali.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,625%, è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes della Società ed è stato oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e di Borsa Italiana.

Contestualmente, in data 6 ottobre 2025, INWIT ha annunciato un’offerta di riacquisto per cassa rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari denominati “€1,000,000,000 1.875 per cent. Notes” in scadenza l’8 luglio 2026 (XS2200215213) (la Tender Offer). Il periodo di offerta della Tender Offer si è chiuso il 10 ottobre 2025.

Nell’ambito delle due operazioni, Linklaters ha affiancato INWIT e A&O Shearman ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers Banca Akros, BBVA, BNP PARIBAS, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI – Intesa Sanpaolo, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Morgan Stanley, SMBC e UniCredit Bank GmbH.

Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dai partner Cristiano Tommasi e Alessandra Pala, coadiuvati dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Marco Mazzurco e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato i profili fiscali dell’operazione.

Linklaters ha agito con un team coordinato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor, coadiuvati dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi e dall’associate Leonardo Agostini.