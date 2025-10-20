Silvia Ferro alla direzione della funzione HR & Services di BonelliErede

Silvia Ferro

BonelliErede annuncia l’ingresso di Silvia Ferro come HR & Services Director. Silvia vanta una solida esperienza nelle risorse umane, nel recruitment, nella formazione, nell’organizzazione aziendale e nella gestione di progetti strategici, anche nel settore real estate.

Silvia guiderà una funzione che nasce dall’unione di team precedentemente distinti. Questa evoluzione punta a favorire una maggiore sinergia tra le attività a supporto dei professionisti e valorizzare le competenze presenti in tutte le sedi in cui BonelliErede opera.

“L’esperienza di Silvia e le sue doti umane rappresentano un contributo solido in una fase in cui stiamo lavorando per rendere i nostri processi sempre più a misura e a sostegno dei nostri professionisti. La sua capacità di coniugare visione organizzativa e attenzione alle persone sarà determinante per accompagnare con equilibrio e visione in questa evoluzione” ha commentato Angela Maria Cossellu, Direttrice Generale di BonelliErede.

“Sono molto felice di entrare in uno studio che coniuga eccellenza e capitale umano” ha dichiarato Silvia Ferro. “BonelliErede è una realtà dinamica con piani ambiziosi, come la nuova sede di Milano, pensata per offrire un ambiente ancora più inclusivo e rispondente alle esigenze di tutti noi. Il mio impegno sarà quello di contribuire a rafforzare ulteriormente questa cultura, promuovendo modelli organizzativi e percorsi di crescita disegnati ad hoc e che sappiano integrare innovazione, collaborazione e ascolto a beneficio di tutte le persone di BonelliErede”.